Los proyectos viales y de espacio público que la gobernación de Córdoba ejecuta en la región del Bajo y Medio Sinú fueron inspeccionados por una comisión que lideró el gobernador Erasmo Zuleta Bechara.

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En la visita el mandatario destacó que estas obras no deben verse como intervenciones aisladas, sino como parte de una red de corredores estratégicos que conectan municipios, corregimientos, veredas y comunidades rurales con servicios, comercio, educación, salud y oportunidades productivas.

“Estas vías son oportunidades para que nuestros campesinos saquen sus productos con más facilidad, para que las familias se movilicen mejor y para que el desarrollo llegue con más fuerza al territorio”, expresó Zuleta Bechara.

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Las obras objeto de inspección fueron la vía Tierraltica – Los Monos, en zona rural de Lorica, una obra que responde a las dificultades de movilidad en los corregimientos de La Subida, Tierraltica, Los Monos y Los Morales.

Este proyecto contempla el mejoramiento mediante pavimento en concreto rígido de la vía La Subida – Tierraltica – Los Morales, con una inversión total cercana a los $8.999 millones. La intervención beneficiará de manera directa e indirecta a 2.204 personas de la zona rural de influencia y actualmente registra un avance del 35%.

Cortesía Gobernación de Córdoba

En el municipio de Cotorra está el gran corredor Lorica – Cotorra – La Culebra – San Pelayo, una conexión estratégica que busca superar los 10.000 metros lineales de pavimento para mejorar la movilidad entre municipios y facilitar la salida de productos del campo.

“La meta que tenemos es dejar este gran corredor pavimentado. Ya esta obra avanza en un 60%; desde La Culebra hasta Cotorra ya está listo un carril y seguimos trabajando para completar el segundo. Esta es una conexión clave para que nuestra gente viva mejor y para que los campesinos puedan sacar sus productos con mucha más facilidad”, señaló el mandatario.

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La vía San Pelayo-Carrillo-Puerto Nuevo - Providencia, donde los trabajos ya se encuentran listos para iniciar la fundida del pavimento; en Cereté fue inspeccionada la vía de Manguelito, un proyecto que busca mejorar la movilidad desde la estación de servicio Zeus hasta Las Cruces. Esta intervención contempla 1.000 metros de pavimento rígido y la rehabilitación de 522 metros adicionales en afirmado, con una inversión de más de $3.770 millones en obra civil.

La vía Manguelito beneficia directamente a 4.220 personas, reduce tiempos de viaje, facilita el acceso a salud y educación, disminuye costos de transporte y carga, baja el riesgo de accidentalidad y permite una mejor salida de productos del campo. La obra registra un avance del 50%.

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En Cereté también avanza con el Ecoparque Venus que tiene una intervención de 8.105 metros cuadrados orientada a recuperar y dignificar el espacio público. El proyecto incluye senderos peatonales con accesibilidad universal, pista de trote, zonas de calistenia, juegos infantiles, gimnasio al aire libre, plazoletas de integración, módulos de venta y mobiliario urbano.

El Ecoparque alcanza un avance físico de obra del 80% y beneficiará directamente a 50.182 ciudadanos.