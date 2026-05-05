El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, celebra que la universidad pública en su departamento haya recibido el registro calificado para el programa de medicina que iniciará en el primer semestre de 2027.

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A su vez anuncia que respaldará la implementación de este pregrado apoyando el sostenimiento de los estudiantes provenientes de la zona rural, propiciando así la articulación con la red hospitalaria pública del departamento para prácticas académicas y aportando a la adecuación de los laboratorios requeridos para la formación.

Precisa que este logro representa mucho más que la apertura de un nuevo programa académico, ya que materializa el sueño de miles de jóvenes cordobeses que anhelan formarse como médicos en la universidad pública de su propio departamento.

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“Después de tantos años es una realidad el programa de Medicina en la alma máter de todos los cordobeses. Anualmente 80 jóvenes podrán formarse como médicos en nuestra universidad pública, de estos, 40 cupos tendrán enfoque diferencial para jóvenes de la zona rural del departamento”, precisó Zuleta Bechara.

“Seguimos manifestando nuestra voluntad de que la gobernación de Córdoba asuma el sostenimiento de estos 40 jóvenes de la zona rural de nuestro departamento en la capital Montería, para que puedan formarse como médicos. También iniciaremos las reuniones con los cuatro hospitales regionales para que a partir del cuarto semestre los jóvenes médicos puedan rotar en los hospitales públicos de Córdoba”, señaló el gobernador.

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El nuevo programa de medicina está diseñado para abrirle las puertas a 40 jóvenes cordobeses en cada semestre. La mitad de estos cupos serán exclusivos para bachilleres de colegios públicos rurales. El 50% de los cupos restantes los asignarán a través del proceso de selección definido de acuerdo con los resultados de la prueba Saber 11°.

El mandatario de los cordobeses recordó que desde los primeros debates en el Consejo Superior de la Universidad hasta la gestión ante el Ministerio de Educación él acompañó de cerca el proceso de estructuración de esta iniciativa que hoy es una realidad.

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