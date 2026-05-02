La Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería, que presta sus servicios en cinco de los 30 municipios que componen el departamento de Córdoba, celebra hoy 2 de mayo sus 12 años de servicio en favor de la ciudadanía.

Antes de que el sol despunte sobre el río Sinú ya 2.526 hombres y mujeres que integran esta unidad policial están como escudo, aliado y mano amiga de los pobladores de Montería, Cereté, Ciénaga de Oro, San Pelayo y San Carlos.

La unidad policial nació en el año 2014 con apenas 350 uniformados y hoy, una docena de años después hay más de 2.500 que están bajo el mando del coronel Héctor Ruiz Arias.

“La Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería no solo patrulla calles, protege vidas y construye tejido social”, dijo el oficial.

La integran 9 estaciones, 2 distritos operativos, 16 CAI y 72 zonas de atención, pero más allá de la logística, la esencia del Comando de la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería radica en la presencia permanente en corregimientos clave como Pueblo Bujo, Las Palomas, El Sabanal y Berástegui, donde el uniforme es sinónimo de tranquilidad y esperanza.

“Nuestra mayor fortaleza no está en el uniforme, sino en el corazón de quienes lo portan. No celebramos una cifra, celebramos la confianza que la ciudadanía deposita en nosotros cada día. Nuestra meta es clara: Seguridad, Dignidad y Democracia”, expresó el coronel Héctor Ruiz Arias, comandante de la unidad.

Agregó que hoy “la Policía Metropolitana rinde un tributo solemne a aquellos héroes que entregaron su vida en cumplimiento del deber. Sus nombres son luces eternas que hoy guían a los nuevos agentes, quienes se forman no solo bajo el rigor de la ley, sino con la sensibilidad de ser mejores seres humanos. Doce años después, la institución no mira hacia atrás con nostalgia, sino hacia adelante con determinación. Con la mirada puesta en la consolidación de entornos protectores, la Policía Nacional en el área metropolitana de Montería reafirma su juramento: seguir trabajando incansablemente, sin bajar la guardia, por la paz y el progreso de la capital cordobesa. La historia de la seguridad en la región se escribe cada día, mano a mano, entre el policía y el ciudadano”.