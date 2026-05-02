Después de cuatro días de estar al ruedo, en la noche de este viernes las tres mejores digitadoras de la edición 59 del Festival de la Leyenda Vallenata se dieron cita para definir a la nueva reina del acordeón mayor.

En el Parque de la Leyenda Vallenata se escribió esta historia en la que Jennifer Aragón García, Alexandra Gómez De la Ossa y Sara Rhenals Escobar con su belleza, elegancia y talento para ejecutar el acordeón ofrecieron a los amantes de este folclor una entretenida final.

El martes fueron 12 las que comenzaron la contienda, pero solo ellas tres debieron batirse en un duelo definitivo para definir a la mejor en esta edición que rinde honores al Binomio de Oro.

La ganadora fue Sara Valentina Rhenals Escobar de 17 años de edad, oriunda de Santa Marta, Magdalena, con una ejecución magistral logró la mejor calificación de los jurados, integrados por Germán Villa Acosta, abogado tributarista y Rey Vallenato Canción Inédita 2012; Martha Ligia Bernal Garay, abogada y folclorista; Edgardo Rodríguez Molina, abogado y folclorista, demostrando porqué es la nueva soberana del folclor.

Fue una final histórica, la nueva reina interpretó los cuatro aires del vallenato con una destreza impecable, por el cajero Carlos Manuel Díaz Gámez y el guacharaquero Víctor Alfonso García Suarez. Las canciones que interpretaron en los cuatro aires son: el Paseo, ‘Luzmila’ (Poncho Zuleta); el Merengue, ‘Linda dama’ (Nafer Durán); el Son, ‘Leon de granada’ (Pacho Rada) y la Puya, ‘La segunda corona’ (Sara Rhenals).

El segundo lugar lo ocupó Alexandra Maciel Gómez de la Ossa, 21 años, oriunda de La Loma, Cesar, y el tercer puesto Jennifer Mercedes Aragón García, 32 años, oriunda de Albania, La Guajira, quienes también hicieron una excelente presentación, dejando en evidencia la destreza musical de las participantes.

Apenas minutos después de su triunfo, la joven acordeonera atendió a los medios visiblemente emocionada, aún asimilando el peso de la corona que ahora reposa sobre su cabeza. “Fue una noche muy especial. Esto no es algo que se logra de la noche a la mañana. Es un proceso largo y hoy, gracias a Dios, se dio”, expresó.

De reina menor a reina mayor

El nombre de Sara no es nuevo en el universo vallenato. En 2022 ya había conquistado el título de Reina Menor, y ahora, en 2026, reafirma su talento alcanzando la máxima distinción en la categoría mayor.

“Es algo muy bonito. Siempre me ha encantado este festival, siempre ha sido mi sueño. Después de mucha dedicación, lo logré, y eso me llena de una manera increíble”, afirmó.

Su seguridad en el escenario no pasó desapercibida. De hecho, ella misma lo anticipó en su puya inédita, titulada ‘La segunda corona’, una composición propia que terminó convirtiéndose en una declaración de intenciones.

Una puya con sello personal

La obra, creada en Valledupar durante su preparación, reflejaba su convicción de triunfo. Con versos que evocaban su camino desde la categoría menor hasta la gran final, Sara dejó claro que no solo interpreta vallenato: también lo crea.

“Le puse ‘La segunda corona’ por la confianza que tenía en mí para lograr este reinado”, explicó antes de entonar un fragmento que arrancó aplausos:

“Aquí valle ya me espera,

en el 2022 yo fui la reina…

con la convicción, porque estamos en final,

y con el favor de Dios sé que vamos a triunfar…”

Con el título, Sara asume un reto que va más allá del reconocimiento. Su misión ahora es ser embajadora del vallenato, especialmente del rol de la mujer dentro del género.

“No es solo ganar y que quede en esta noche. Es hacer historia, seguir adelante y llevar el vallenato femenino al mundo. Para mí es un placer ser la encargada de eso”, aseguró.

También envió un mensaje a niñas y jóvenes que sueñan con seguir sus pasos: “Que sigan adelante, que luchen por sus sueños. Esto es de mucho trabajo y de ponerle amor a este arte tan bonito”.

Juventud, disciplina y raíces

Sara Valentina Rhenals Escobar tiene 17 años. Nació en Bogotá, pero fue en Santa Marta donde creció y donde, a los 8 años, descubrió su amor por el acordeón. Actualmente estudia Ingeniería Ambiental en la Universidad del Magdalena y ha construido su carrera musical desde 2021 en el circuito de festivales.

Su formación ha estado guiada por el acordeonero Juan José Granados, a quien reconoce como su maestro en este proceso.

Así fue la jornada

La primera en recibir los aplausos de los espectadores que colmaron el parque fue Jennifer Mercedes Aragón García de Albania, La Guajira. Llegó vestida toda de blanco digitando el paseo ‘La pimiéntica’, el merengue ‘Las cosas de Moralito’, el son ‘El sueño de mi vida’ y la puya ‘Un sueño bendecido’ de su autoría. “Soy una mujer guajira con mucho talento, cuando suenan mis notas se estremece el desierto”, se le escuchó cantar a Jennifer.

La segunda en deleitar con sus notas fue Alexandra Masiel Gómez De la Ossa, oriundo de El Paso, Cesar.

Su arranque fue con el paseo ‘El gallo viejo’ de Emiliano Zuleta Baquero, siguió con el merengue ‘La fortuna’ de Alejo Durán, el son ‘María Jeús’ de Antonio ‘el Negro’ Llerena y la puya de su autoría ‘La pasarela’, en la que se le escuchó cantar: “Preparen la pasarela que Maciel va a ser la reina.

La encargada de cerrar fue Sara Rhenals Escobar quien escogió temas como el son ‘Luz Mila’ de Emiliano Zuleta, el paseo el merengue ‘Linda dama’ de Nafer Durán, el paseo ‘El León de granada’ y la puya de su autoría ‘La segunda corona’.

Una vez concluyó el concurso la noche siguió al ritmo de Guayacán Orquesta, Silvestre Dangond, Jean Carlos Centeno y Poncho Zuleta.

Podio

Tercer lugar Jenifer Aragón

Segundo lugar Alexandra Gómez

Primer Sara Rhenals Escobar