La tranquilidad del barrio Los Cedros, en el municipio de Soledad, se vio abruptamente interrumpida la noche del pasado viernes 1 de mayo. Alrededor de las 22:30 horas, un ataque armado acabó con la vida de Dandeny David Vallejo Mora, de 29 años, y su madre, Rosa Beatriz Mora Pérez, de 52 años, en un evento que ha conmocionado a la comunidad local y que ya es materia de investigación por parte de las autoridades judiciales.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, los hechos se desencadenaron en un establecimiento de venta de licor de la zona. Según los reportes oficiales de la Policía Metropolitana de Barranquilla (MEBAR), Vallejo Mora se encontraba cumpliendo con sus labores de atención al público cuando fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Sin mediar palabra, el parrillero del vehículo descendió, desenfundó un arma de fuego y disparó directamente contra el joven de 29 años.

En un intento desesperado por intervenir o perseguir a los agresores durante su huida, Rosa Beatriz Mora Pérez fue alcanzada por los proyectiles, resultando herida de muerte en el lugar de los hechos.

Investigan una presunta deuda como principal móvil del crimen

Tras el levantamiento de los cuerpos y las primeras indagaciones, han surgido diversas hipótesis sobre las razones detrás de este doble homicidio. Aunque en el sector se especula sobre posibles presiones de violencia extorsiva contra el comercio, la Policía ha enfocado una línea de investigación hacia los antecedentes y actividades de la víctima masculina.

De acuerdo con información proporcionada por fuentes humanas a los investigadores, Dandeny David Vallejo Mora se desempeñaba como cobradiario en el municipio de Sabanagrande. Las pesquisas preliminares sugieren que el joven “tendría una deuda vigente con alias Maikol”, lo que podría haber desencadenado la retaliación violenta.

Dentro de la verificación de datos realizada por las autoridades en el sistema SPOA, se confirmó que Vallejo Mora registraba una anotación judicial previa, fechada el 13 de noviembre de 2018, por el delito de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) ha asumido formalmente el caso para recolectar material probatorio, analizar las cámaras de seguridad del sector y dar con el paradero de los responsables de este hecho de sangre que enluta a una familia en el municipio de Soledad.