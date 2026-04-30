El Juzgado Quinto Penal del Circuito con función de conocimiento de Barranquilla ratificó en segunda instancia que Nicolás Petro Burgos no irá a prisión, pese a la imputación de nuevos cargos relacionados con presuntos hechos de corrupción en contratos de la Gobernación del Atlántico.

Lea más: ‘El Nene’ se paseaba por Santa Marta y era buscado por nueve homicidios en Barranquilla

La autoridad judicial manifestó que no existe riesgo de que el exdiputado incumpla las citaciones o intente abandonar el país para evadir la justicia. Para ello, tuvo en cuenta su conducta durante los últimos años, en medio del proceso que enfrenta por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Frente a esta determinación, el juez señaló que la Fiscalía no aportó documentación suficiente que respaldara la presunta autoría en varios de los delitos imputados. Asimismo, indicó que no se evidencia una inferencia razonable que permita sostener que Petro haya presentado documentos falsos.

Por otro lado, la audiencia se llevó a cabo tras la apelación interpuesta el pasado viernes 19 de diciembre por la fiscal Lucy Laborde, en contra de la decisión adoptada por el juez de control de garantías Jorge Alberto Ortiz. En su momento, el togado consideró innecesario dictar medida de aseguramiento en centro carcelario, permitiendo que Nicolás Petro continuara vinculado al proceso en libertad, valorando su comportamiento y disposición para comparecer.

Ver más: Policía investiga amenazas por panfletos contra jueces de Puerto Colombia

Cabe recordar que Nicolás Petro fue imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias y peculado por apropiación. Esto, luego de la solicitud de la Fiscalía basada en hallazgos obtenidos dentro de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Finalmente, de acuerdo con el ente acusador, los hechos estarían relacionados con contratos suscritos entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social (Fucoso), destinados a la atención de adultos mayores durante la pandemia por COVID-19. Uno de los convenios corresponde a 2021 y otro a 2022; en conjunto superaban los mil millones de pesos. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que Petro habría recibido 111 millones de pesos, entregados de forma fraccionada, mediante cheques y dinero en efectivo.

Lea también: Lío por venta de drogas sintéticas, uno de los móviles de ataque a bala en barbería de El Valle