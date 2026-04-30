Cuando uno de los jugadores más grandes en la historia de Colombia habla, hay que escuchar. Porque si hay alguien que tiene experiencia y carácter para decir las cosas, ese es Carlos Alberto Valderrama.

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El legendario capitán de ‘la Amarilla’ se mostró muy feliz por lo que ha hecho el guajiro Luis Díaz a lo largo de su carrera e incluso, aseguró, que ya lo ha superado.

“Ya me superó. Lo felicito, es un crack. No cambió, siguió siendo el mismo. No es Luis Díaz y diez más. Hay que trabajar en equipo, hagamos una Selección en equipo, no de uno solo. Esta Selección si trabaja en equipo logra lo que nosotros queremos, no en uno solo ni en dos jugadores. No es fácil lo que ha hecho Luis Díaz, pero se ha adaptado a todo”, manifestó en una entrevista con el programa Despierta Win.

El tres veces mundialista se mostró muy optimista para la participación del equipo nacional en el certamen ecuménico.

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“Yo con esta Selección voy hasta el final. No sé qué han hecho que estoy enamorado de esta Selección. No es de ahora, desde que empezó el proceso. Nosotros no tenemos memoria. Hay algunos que quieren sacar al técnico antes del Mundial. ¿Por qué razón quieren sacar a un técnico que clasificó al Mundial, que ya jugó final de la Copa América? Nosotros no tenemos memoria. Antes de Lorenzo cuál Selección había”, afirmó.

Aunque ‘la Tricolor’ cayó en sus dos últimos partidos amistosos, ‘el Pibe’ dijo que esto le puede servir para afrontar mejor el torneo.

“Para mí está todo bien. Experiencia propia. En 1993 terminamos primero en la Eliminatoria. Después del 5-0 vinieron los amistosos y le ganamos bien a todos, no perdimos ningún partido. Ahora todos están despiertos otra vez. Todavía debe tener algunas cosas, porque son 26 los que van. Rengifo para esta no tiene chance. A esta Selección le va a ir bien. Lo que está viviendo en estos 40 días, va a llegar bien”, destacó.

🤩🇨🇴 “Luis Díaz ya me superó, lo felicito, crack. Me gusta que no cambió, siguió siendo el mismo”, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama.#DespiertaWIN pic.twitter.com/Ob1E5OaP8C — Win Sports (@WinSportsTV) April 30, 2026

El samario explicó que la Copa América se perdió porque el equipo se “durmió” y eso es algo que hay que corregir.

“Perdimos la Copa América porque nos dormimos. En una Copa América no se puede dormir. Hay equipo para que nos den satisfacción. En defensa es que estamos dormidos, lo vi en estos dos últimos partidos. En el fútbol no se puede dormir. Ya nos pasó y ahora toca aprender”, manifestó.

Caso Jermein Peña

El dos veces campeón de la Liga con Junior no fue esquivo al tema de Jermein Peña, quien se hizo expulsar infantilmente ante Sporting Cristal en la Copa Libertadores.

‘El Pibe’ afirmó que el defensor tiene que cambiar muchas cosas, pero dejó en claro que esas cosas hay que hablarlas en el camerino, pero no exponiendo al futbolista.

🤩🇨🇴 “Cuando uno tiene problemas con un compañero… en el camerino. Peña tiene que cogerla suave, porque es reincidente, pero eso se habla adentro”, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama.#DespiertaWIN pic.twitter.com/iaNtmRYvqS — Win Sports (@WinSportsTV) April 30, 2026

“Lo que están haciendo los jugadores es barro, porque eso se habla en el camerino, mano a mano, preguntar ¿Qué es lo que está pasando? Y eso queda ahí. Segundo, Peña tiene que cogerla suave, porque es reincidente, le están dando chance, la embarró y lo vuelve a hacer, todos se enojan”, señaló.

“Pero eso se habla en el camerino. Y uno reclama. Pero Jermein que se dedique a jugar, que no deje pasar la oportunidad, que esto pasa rápido. Se lo digo de bacán, porque le están perdonando 1, 2, 3 y luego no te dan más chance. A él lo van a colocar. A él lo tienen que castigar donde uno le duele, en el bolsillo. A uno le tocan el billete y hay dolores”, concluyó.