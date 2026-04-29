La molestia era evidente. Mauro Silveira no podía disimular su enojo por la forma en que expulsaron a Jermein Peña y por la derrota de Junior 2-0 ante Sporting Cristal, el martes pasado en el estadio Alejandro Villanueva, de Lima, Perú, en la tercera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores.

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A juicio del guardameta uruguayo, la derrota se dio en gran parte por esa tonta e infantil tarjeta roja que le mostraron al defensor samario.

“La expulsión nos arruinó todo lo que preparamos en la semana para el partido”, consideró Silveira en diálogo con Espn, en la zona mixta.

El cancerbero piensa que no existió otro motivo para perder ese compromiso en territorio peruano. “Yo creo que sí porque nos arruina todo el partido. Ya es otro partido, jugando con un equipo acá grande, como es Sporting, que tiene clara su idea, con un jugador de menos, es casi imposible ganarlo acá”, agregó para la cadena internacional.

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Silveira acepta que el árbitro argentino Maximiliano Ramírez acertó al sacar cartón rojo inmediatamente. “Sí, la acabo de ver ahí (en televisión). La verdad que no hay nada que reprochar del juez porque era roja”.

En cuanto a lo que dialogarán con Jermein, Mauro Silveira expresó: “No hemos visto a Peña, pero fue una falta a nosotros muy grande que ya cometió antes. Se hablará con el plantel y con él, y se tomarán decisiones de puertas para adentro”.

Ya en otra parada de la zona mixta, en diálogo con Win Sports y EL HERALDO, Silveira admitió que la situación es compleja para conseguir la clasificación.

“Estamos jugando ante los mejores, no es el campeonato local”: Silveira



El golero de Junior se mostró triste por la dura caída ante Sporting Cristal en la Copa Libertadores.



“No nos queda otra que ir a Cartagena a hacernos fuertes en casa e ir a buscar puntos por fuera”, dijo. pic.twitter.com/p0ToHZUirn — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) April 29, 2026

“La verdad, el ambiente está mal. Es que estamos jugando contra los mejores, no estamos jugando el campeonato local”, reconoció.

“Estamos desanimados, pero ya mañana toca levantar cabeza y pensar en el partido del domingo (ante Pasto). Toca pasar página y avanzar”, apuntó.