El calendario en Colombia se ajustó para el mes de mayo, debido a que el próximo puente festivo será el 18 de mayo y no el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, teniendo en cuenta que esta última fecha cae viernes y no puede moverse o trasladarse por la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani.

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La normativa establece que varias solemnidades, festividades o celebraciones se trasladen al lunes siguiente para impulsar el turismo del país y facilitar la conciliación laboral. Sin embargo, no todas las fechas se mueven en el calendario colombiano.

Aunque el 1 de mayo sí es un día feriado en Colombia, en varias ocasiones este tipo de fechas se reubican, pero en este caso no. Esta precisión redefine decisiones de viaje y consumo tras descartarse un fin de semana largo inmediato por el Día del Trabajo.

En ese sentido, el próximo lunes festivo será el lunes 18 de mayo, cuando se celebra la Ascensión del Señor. Esta jornada genera un fin de semana extendido que impacta la dinámica económica y social del país.

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La fecha de la Ascensión no está fija dentro del calendario anual, lo que determina su variación cada año. “Su fecha depende del calendario lunar porque se fija cuarenta días después del domingo de Resurrección”, según la Iglesia.

Esta celebración tiene alcance nacional y también presencia en múltiples países, con prácticas distintas dependiendo de la cultura.