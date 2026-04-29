La Corte Constitucional suspendió este miércoles provisionalmente el pago de la segunda cuota del impuesto al patrimonio, prevista para el próximo 4 de mayo.

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Esto solo para entidades sin ánimo de lucro del régimen especial, como las universidades, y aquellas en liquidación.

Mientras tanto el alto tribunal seguirá estudiando el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno tras las lluvias atípicas en Córdoba.

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Se trata de un aparte del artículo 5 del Decreto 173 del 24 de febrero de 2026, emitido por el Ministerio de Hacienda, en el que se lee que “se adoptan medidas tributarias en materia de impuesto al patrimonio, con el fin de atender los gastos del Presupuesto General de la Nación necesarios para hacer frente al estado de emergencia declarado mediante el Decreto Legislativo 150 de 2026”.

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De acuerdo a lo que se ha venido conociendo en los medios, la votación fue de 6-3 y los magistrados Héctor Alfonso Carvajal Londoño, Juan Carlos Cortés y Vladimir Fernández Andrade salvaron el voto, mientras que las magistradas Natalia Ángel Cabo y Lina Escobar Martínez, así como el togado Carlos Camargo Assis aclararon su voto.