El secretario de Obras Públicas de Soledad, José Carlos Galindo, anunció que se ultiman detalles para entregar en los próximos días la calzada sur de la vía Circunvalar. Indicó que, en coordinación con el operador, avanzan en trabajos de redes y jornadas de limpieza para poner en funcionamiento este tramo lo antes posible.

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Según el funcionario, la habilitación de esta calzada permitirá mejorar la movilidad en uno de los corredores viales más importantes del municipio. La vía contará con tres carriles y actualmente se encuentra en fase preparatoria, por lo que se proyecta que en un plazo no mayor a 15 días vuelva a estar al servicio del alto flujo vehicular que circula diariamente por la zona.

“Hoy podemos ver cómo esta vía se ha transformado para el beneficio de todos los conductores y vecinos cercanos”, afirmó Galindo.

El funcionario destacó que este tramo, correspondiente a la calzada sur, presentaba el mayor deterioro estructural y hoy evidencia una transformación significativa en beneficio de conductores y residentes del sector.

Resaltó que esta obra inició hace apenas cinco meses y actualmente presenta un avance del 50%, reflejando eficiencia en la ejecución y un buen ritmo de trabajo.

Finalmente, recalcó que con este tipo de obras de gran envergadura, la administración de la alcaldesa Alcira Sandoval Ibáñez reafirma su compromiso con la recuperación de la malla vial del municipio, garantizando mayor seguridad, movilidad y bienestar para todos los soledeños.