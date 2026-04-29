Actualmente en las vías del país ha llamado la atención un aviso muy utilizado por algunos conductores en sus vehículos. Se trata del “NO PDA”, el cual es usado en carros y motos particulares, por lo que muchos se preguntan cuál es el significado de esta frase.

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El término “PDA” hace referencia a los dispositivos digitales que utilizan las autoridades para consultar, en tiempo real, la información de vehículos y personas. A través de estas herramientas, los agentes verifican antecedentes como reportes de hurto, embargos o comparendos pendientes, lo que facilita la labor de vigilancia en las vías.

Su uso está relacionado a casos en los que un vehículo ha tenido problemas legales en el pasado —como un reporte por robo o una medida administrativa— que ya fueron solucionados, pero que aún aparecen en los sistemas oficiales debido a retrasos en la actualización de la información.

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Debido a esta situación, algunos conductores buscan anticiparse a posibles inconvenientes durante retenes o controles de tránsito portando este aviso.

Además, alertan a los uniformados sobre la posible existencia de datos desactualizados que podrían generar demoras, revisiones adicionales o incluso la inmovilización injustificada del automotor.

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De acuerdo con la Policía de Tránsito, este tipo de letreros no tiene ningún respaldo legal, por lo que es importante realizar el procedimiento y verificar con la información oficial disponible, cumpliendo con las normas.