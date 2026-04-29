El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, acusó este miércoles a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, de haber ordenado una supuesta incursión de guerrilleros colombianos en territorio ecuatoriano, en medio de una escalada de tensiones entre ambos mandatarios y una guerra comercial que desde el viernes tendrá aranceles del 100 %.

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“Varias fuentes nos han informado de una incursión por la frontera norte de guerrilleros colombianos, impulsada por el Gobierno de Petro”, manifestó en redes sociales Noboa, quien inició la guerra comercial con el vecino país al considerar que Colombia no está haciendo lo suficiente para evitar que las organizaciones criminales y la cocaína producida en ese país llegue a Ecuador.

“Presidente Petro, dedíquese a mejorar la vida de su gente en vez de querer exportar problemas a países vecinos”, apostilló el mandatario ecuatoriano, en cuya comunicación no ofreció detalles del punto en el que supuestamente se produjo la incursión de guerrilleros que menciona.

En los últimos años se ha consolidado la presencia e influencia de grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el territorio ecuatoriano cercano a la frontera, como el Frente Oliver Sinisterra y los Comandos de la Frontera, dedicados no solo al narcotráfico sino también a la minería ilegal en distintos puntos de la geografía fronteriza de Ecuador.

Noboa ha declarado como terroristas a los Comandos de la Frontera y a otros grupos criminales de Colombia, de la misma forma que lo ha hecho con las bandas criminales ecuatorianas a las que se les atribuye la peor crisis de violencia de la historia del país andino, situado a la cabeza de Latinoamérica en homicidios con un índice superior a los 50 por cada 100.000 habitantes al año.

En ese contexto, Noboa inició el pasado febrero una guerra comercial para presionar a Colombia a realizar una mayor vigilancia de la frontera, por considerar que la situación de violencia criminal de Ecuador está provocada por las toneladas de cocaína que entran al país desde el vecino país para ser enviadas desde sus puertos y costas hacia Norteamérica y Europa.

La guerra comercial ha escalado hasta imponerse aranceles del 100 % que entrarán en vigor a partir del 1 de mayo, junto a otras sanciones económicas.

En ese contexto, las Fuerzas Armadas comenzaron a bombardear a inicios de marzo supuestos campamentos de bandas criminales en la frontera con Colombia con apoyo de Estados Unidos.

Una de esas bombas apareció en un campo de cultivos de coca de Colombia, en un incidente que elevó las tensiones y que finalmente quedó solventado al considerar que el artefacto había rebotado en territorio ecuatoriano sin llegar a detonar.

Recientemente, el pulso entre ambos gobernantes se intensificó al insistir Petro en que sea liberado el exvicepresidente correísta Jorge Glas, que cumple dos condenas por corrupción en la cárcel y que Noboa ordenó recapturar en un asalto a la Embajada de México en 2024 cuando había recibido asilo del Gobierno mexicano.

En respuesta, Noboa ha acusado a Petro de haberse relacionado supuestamente con el narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, máximo líder de Los Choneros, la banda criminal más antigua que opera en Ecuador, durante su estancia de dos días en la ciudad costera de Manta en 2025 tras acudir a Quito a la ceremonia de asunción del presidente ecuatoriano, algo que el mandatario colombiano niega.