Obtener audífonos a través de una EPS es posible cuando existe una pérdida auditiva diagnosticada que afecta la calidad de vida del paciente.

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Estos dispositivos, conocidos como prótesis auditivas, están incluidos dentro del Plan de Beneficios en Salud (PBS), por lo que las entidades deben cubrirlos siempre que haya una indicación médica.

¿Cómo puede pedir las prótesis auditivas a la EPS?

El proceso inicia con una valoración clínica. Primero, el usuario debe acudir a consulta de medicina general, donde se evaluarán los síntomas y, de ser necesario, se realizará una remisión a un especialista en otorrinolaringología. Posteriormente, este profesional ordenará una audiometría para determinar el nivel de pérdida auditiva.

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Con base en los resultados, el especialista decidirá si el paciente requiere un audífono. En caso afirmativo, emitirá una fórmula médica junto con la orden del dispositivo. Estos documentos deben ser radicados ante la EPS, acompañados de la historia clínica y los exámenes realizados.

Una vez aprobada la solicitud, la EPS indicará los tiempos de entrega y el procedimiento para recibir el audífono. En algunos casos, también se programan citas de adaptación con un audiólogo para garantizar el correcto uso del dispositivo.

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Las prótesis auditivas amplifican y procesan los sonidos, facilitando la comunicación y reduciendo problemas asociados como la fatiga auditiva o el deterioro cognitivo.

Su uso puede marcar una diferencia significativa en la vida diaria de quienes presentan dificultades para oír.