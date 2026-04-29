En medio de operativos contra el contrabando adelantados en el Valle de Aburrá, la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) logró la aprehensión de 17.642 unidades de confecciones deportivas alusivas a la Selección Colombia que serían comercializadas de manera irregular en Medellín.

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Según informó la institución, las prendas, de procedencia extranjera, no contaban con la documentación requerida que acreditara su ingreso legal al país. El valor comercial de la mercancía fue estimado en $203.571.970.

El procedimiento se realizó durante controles aduaneros en establecimientos abiertos al público ubicados en la zona céntrica de la capital antioqueña, donde uniformados adscritos a la División de Control Operativo Medellín detectaron la mercancía.

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Las autoridades señalaron que este tipo de resultados busca proteger la economía legal, fortalecer el comercio formal y evitar la evasión de tributos aduaneros, además de afectar las finanzas de estructuras criminales dedicadas al contrabando.

“El compromiso de la Policía Nacional y la DIAN es permanente por la seguridad de todos los colombianos”, indicó el capitán Jonh Eddison Mejía Méndez, jefe de la División de Control Operativo Medellín.