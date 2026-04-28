Personal de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, en articulación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional, ejecutaron una orden de registro y allanamiento a una bodega ubicada en zona residencial del municipio de Maicao, La Guajira.

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Dicha operación permitió desarticular un eslabón clave en la cadena ilícita de almacenamiento y distribución de mercancías de contrabando en el departamento.

Durante la diligencia judicial en el barrio San Francisco, hallaron 302.500 cajetillas de cigarrillos de procedencia extranjera, que no contaban con los documentos que acrediten su legal ingreso al territorio aduanero nacional. La mercancía tiene un valor comercial en el mercado ilegal de hasta $3.932.500.000.

Las autoridades indicaron que con esta incautación se afectan las finanzas criminales, impactando sus centros logísticos y evitando que esa mercancía sea monetizada en el mercado legal, generando competencia desleal, financiación de la violencia y evasión fiscal.

Para los ciudadanos significa proteger el comercio formal y el empleo legal. Para el Estado, defender recursos que deben destinarse a salud, deporte, educación e inversión social.

El coronel Mauricio Andrés Carrillo Álvarez, director de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, indicó que, “la Policía Nacional y la Dian continuamos comprometidos con su seguridad y continuaremos atacando toda la cadena del contrabando, desde el almacenamiento hasta su comercialización”.

Finalmente, la Policía Fiscal y Aduanera invita a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad relacionada con la comercialización ilegal de mercancías. Las denuncias pueden realizarse de manera confidencial a través de la Línea Anticontrabando 159, WhatsApp 321 394 2169 y el correo electrónico polfa.anticontrabando@policia.gov.co, garantizando absoluta reserva de la información.