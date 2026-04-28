Tras seis meses de labores investigativas, investigadores de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía en coordinación de la Unidad Especial de Investigación de delitos contra Niños, niñas y adolescentes de la Fiscalía General de la Nación, capturaron por orden judicial a un hombre señalado de cometer actos sexuales contra una menor en el distrito de Riohacha, La Guajira.

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Las autoridades revelaron que se trata de Oscar Alfonso Caro Caro, sindicado por el delito de acto sexual con menor de 14 años.

De acuerdo con las investigaciones, el capturado, quien se desempeñaba como líder religioso, presuntamente se aprovechaba de su posición y de la confianza depositada por los representantes de la menor para realizar tocamientos indebidos en repetidas ocasiones.

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La investigación inició el pasado 20 de mayo de 2025, tiempo durante el cual se recolectaron elementos materiales probatorios que permitieron la expedición de la orden judicial en su contra.

Una vez materializada la captura, al ciudadano le fueron dados a conocer sus derechos como persona capturada y fue dejado a disposición de la autoridad competente para continuar con el proceso judicial. Posteriormente, un juez de la República le dictó medida de aseguramiento intramural.

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Respecto a la captura, el coronel Salomón Bello Reyes, comandante del Departamento de Policía La Guajira, manifestó que, “rechazamos de manera contundente cualquier acto que vulnere su integridad y continuaremos trabajando de manera articulada para llevar ante la justicia a quienes atenten contra ellos. Invitamos a la comunidad a denunciar oportunamente este tipo de hechos para actuar de manera inmediata.”

Finalmente, la Policía Nacional reitera su compromiso en la lucha contra los delitos que afectan a la población más vulnerable e invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo la integridad de los menores de edad.