El ministro del Interior, Armando Benedetti, cuestionó la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que permitía el traslado de recursos desde fondos privados hacia Colpensiones.

De acuerdo con el funcionario, la medida impacta directamente a cerca de 120.000 ciudadanos que habían solicitado de manera voluntaria mover sus ahorros pensionales al régimen público, en el marco de las disposiciones legales vigentes.

En ese sentido, defendió que se trata de decisiones individuales que deberían ser respetadas por el sistema.

“El traslado corresponde a una decisión individual. Son recursos de los afiliados, y su voluntad debe ser respetada. Impedir ese traslado es, en la práctica, favorecer a los más ricos, porque son los que se benefician de mantener esos recursos bajo su control”, afirmó Benedetti.

El ministro advirtió que la suspensión del decreto limita el derecho de los afiliados a elegir el régimen pensional al que desean pertenecer y, además, genera incertidumbre sobre el manejo y disponibilidad de esos recursos.

En su pronunciamiento, Benedetti insistió en que el objetivo de la reforma pensional impulsada por el Gobierno es avanzar hacia un sistema más equitativo, que garantice mejores condiciones de acceso a una pensión y reduzca las brechas existentes.

Frente al fallo, el jefe de la cartera política aseguró que el Ejecutivo continuará “defendiendo las medidas adoptadas dentro de la reforma, al tiempo que evaluará las acciones jurídicas correspondientes durante el proceso de fondo que deberá resolver el alto tribunal2.