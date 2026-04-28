La Armada de Colombia realizó el lanzamiento oficial del libro “El Retorno de la Esperanza: Estela de la Armada de Colombia en los Montes de María y el Magdalena Medio”, una obra que recoge la memoria histórica, el compromiso institucional y los procesos de transformación en regiones marcadas por el conflicto armado.

El evento se llevó a cabo el jueves 23 de abril en el Auditorio Pabellón Colombia de Corferias, y contó con la participación de integrantes de la Institución Naval, en alianza con la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá.

De acuerdo con la institución, el libro constituye un valioso ejercicio de memoria histórica que permite visibilizar la labor de la Armada de Colombia más allá de su misión de seguridad, resaltando su compromiso social con las comunidades y las víctimas.

“A través de sus páginas, se abordan procesos de resiliencia, reconstrucción del tejido social y dignificación de quienes han sido impactados por la violencia.Como se destaca en su introducción, la historia de los pueblos no se escribe solo en los momentos de gloria, sino también en la dignidad con la que deciden levantarse nuevamente, una reflexión que resalta el papel fundamental de las comunidades y de la Institución en la construcción de escenarios de paz y desarrollo sostenible”, explicaron.