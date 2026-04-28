El candidato presidencial Carlos Caicedo adelantó una jornada de campaña en Bucaramanga, donde recorrió el mercado público y sostuvo un encuentro con comerciantes para escuchar sus principales preocupaciones, especialmente en temas de salud, educación y campo.

Durante su visita, el aspirante puso el foco en las dificultades que enfrentan amplios sectores de la población para acceder a servicios de salud dignos.

“¿Cuánta gente tiene hoy acceso real a salud? La mayoría no. Hay que reformar el sistema: no puede ser que la cura sea peor que la enfermedad y que los recursos no lleguen a hospitales y centros de salud”, afirmó.

En esa línea, Caicedo propuso fortalecer un modelo de atención preventiva que acerque los servicios médicos a las comunidades. Según explicó, su gobierno buscaría ampliar programas como “Médico en tu casa”, con el objetivo de que profesionales de la salud lleguen directamente a los hogares, identifiquen enfermedades a tiempo y eviten complicaciones mayores.

En materia social, el candidato destacó su propuesta “Te Pagamos por Estudiar”, una iniciativa orientada a garantizar ingresos a las familias mientras acceden a la educación. De acuerdo con Caicedo, esta política permitiría reducir brechas sociales y evitar que los jóvenes tengan que elegir entre formarse o trabajar para subsistir.

El aspirante, originario del Magdalena, insistió en que su proyecto político busca cerrar las desigualdades históricas entre territorios, planteando medidas concretas para mejorar la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables.

En cuanto al sector agropecuario, Caicedo planteó la necesidad de una reforma estructural que incluya acceso a tierras, insumos y asistencia técnica para los campesinos.

“Hay que hacer verdaderamente una reforma agraria: entregar herramientas, maquinaria, semillas, abonos y recuperar los suelos para que haya producción”, sostuvo. Asimismo, propuso la creación de centros de acopio que faciliten la comercialización de productos agrícolas.