La Institución Educativa José Miguel de la Calle, de Envigado, Antioquia, tuvo que suspender clases este lunes 27 de abril luego de recibir amenazas en contra de maestros y personales administrativos, en un caso que tiene que ver con un presunto acto de discriminación a una estudiante con síndrome de Down.

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La institución emitió un comunicado, explicando que la decisión se tomó luego de “situaciones recientes en redes sociales que han generado comentarios malintencionados y amenazas”. Prefirieron garantizar la seguridad de su personal y de los docentes.

En cuanto a la discriminación, se supo luego de la denuncia de los padres de una niña de cinco años, quienes alegaron falta de acompañamiento ante las dificultades de adaptación de la menor al entorno educativo.

De acuerdo a lo expresado por los padres, a la niña se le encontró dentro del salón de clases en un puesto aislado, separado del grupo y orientado hacia la pared.

La familia decidió retirar a la niña de la institución. La menor edad se encuentra recibiendo acompañamiento parcial en un programa de apoyo del municipio.

“Reiteramos a toda la comunidad educativa que, en el marco de la normatividad vigente en Colombia y en estricto cumplimiento de los principios establecidos en la Constitución Política y la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), no se ha incurrido en vulneración alguna de los derechos de los estudiantes. Por el contrario, nuestras actuaciones se orientan a garantizar el debido proceso, la protección integral de los educandos y el respeto por su dignidad”, expresó el colegio en un comunicado sobre la situación.

La suspensión de clases se mantendrá hasta nuevo aviso, según manifestó la institución educativa.