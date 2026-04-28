Ante el comandante de la Policía Nacional en el departamento de Córdoba, coronel Fernando Guzmán Ramos, juraron bandera 80 nuevos auxiliares de Policía, pertenecientes al curso 010 “Curso de Entrenamiento para Auxiliares de Policía”.

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La ceremonia se efectuó en el municipio de Sahagún y en ella los jóvenes, hombres y mujeres, se comprometieron a cumplir con sus deberes de manera íntegra y responsable.

En adelante, contribuirán al fortalecimiento de la seguridad y la convivencia en el departamento de Córdoba, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1861 de 2017 sobre la prestación del servicio militar.

Policía de Córdoba En Córdoba se juramentaron 80 nuevos auxiliares de Policía.

Previo al juramento, hubo actos protocolarios como la entonación del Himno Nacional de Colombia, un minuto de silencio en homenaje a los miembros de la Fuerza Pública caídos en cumplimiento del deber y una invocación religiosa, fortaleciendo el sentido de pertenencia, respeto y vocación de servicio de los nuevos auxiliares.

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Destacaron el desempeño de algunos auxiliares imponiéndoles el distintivo de Brigadier Mayor a Rafael David Miranda González y como brigadieres de sección a Jefferson Buelvas De la Ossa y Maribel Pérez Velásquez, quienes sobresalieron durante su proceso de formación.

Además fueron reconocidos como mejores compañeros Andrés Miguel Pinto Pantoja y Luz Selene Sibaja Hoyos, en mérito a sus valores, liderazgo y espíritu de compañerismo.

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Los auxiliares recibieron formación integral en Derechos Humanos, trabajo comunitario, defensa personal, preparación física, derecho penal y orden cerrado, herramientas fundamentales para su desempeño en actividades de apoyo a la seguridad y convivencia ciudadana.