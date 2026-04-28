La instalación de la primera piedra a lo que será el Parque Botánico Las Lagunas, en Montería, se traduce en el nuevo pulmón verde de la ciudad y en un referente de sostenibilidad en Colombia.

Leer también: Aprobaron en Córdoba la ordenanza que da herramientas a la participación juvenil

La iniciativa se desarrollará en un área de 120.000 metros cuadrados y generará 233 empleos, entre directos e indirectos, contribuyendo a la dinamización económica de la ciudad.

El alcalde Hugo Kerguelén García fue el encargado de liderar el acto este lunes 27 de abril en la zona donde quedará el parque y que antes fue el sitio donde estaban las antiguas lagunas de oxidación.

“Este proyecto es la decisión de transformar un problema histórico en una oportunidad para la vida, la sostenibilidad y el desarrollo. Hoy no estamos iniciando una obra. Hoy estamos tomando una decisión de ciudad. Una decisión que habla de quiénes somos hoy y, sobre todo, de quiénes queremos ser mañana”, expresó el mandatario de los monterianos.

El diseño del parque integra naturaleza, urbanismo y comunidad a través de una distribución en nueve cápsulas temáticas, que incluyen zonas de acceso, eventos, jardín botánico, espacios deportivos, vivero, santuario de fauna, áreas de protección ecológica y un sistema de lagunas que será el eje estructurante del paisaje.

Además, contará con una completa infraestructura que incluye 13 tipos de edificaciones, un mariposario, un puente peatonal elevado y un mirador, concebidos para promover la educación ambiental, la recreación y la contemplación de la biodiversidad.

Además de senderos peatonales, plazoletas, zonas de encuentro, instalación de redes eléctricas e iluminación, así como procesos de paisajismo, arborización y estabilización de terrenos, garantizando un espacio sostenible y de alto valor ambiental.

El componente ambiental será uno de los pilares del proyecto, con acciones orientadas a la recuperación del suelo, la consolidación de áreas verdes, la protección de la fauna y la integración ecológica del parque con su entorno urbano.