Un hombre de 37 años fue asesinado a tiros en la noche del lunes 27 de abril en el barrio La Sierrita, en la localidad Metropolitana de Barranquilla, en un hecho que es materia de investigación por parte de las autoridades.

La víctima fue identificada como Andrés Herrera Elles, quien recibió dos impactos por arma de fuego en distintas partes del cuerpo.

El crimen se registró hacia las 7:20 p. m. en la calle 54 con carrera 3E, donde, según versiones de residentes del sector, el hombre se encontraba en vía pública cuando fue sorprendido por un sujeto que se le acercó a pie y, sin mediar palabra, le disparó en repetidas ocasiones antes de huir del lugar.

Tras el ataque, Herrera Elles quedó tendido en el sitio, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

De acuerdo con información recopilada por las autoridades, en la escena fueron halladas dos vainillas calibre 45, las cuales son analizadas como parte del material probatorio dentro de la investigación.

Las primeras hipótesis apuntan a que el homicidio estaría relacionado con disputas por el control territorial del microtráfico en la zona, teniendo en cuenta la presencia de expendios de estupefacientes en cercanías al lugar de los hechos.

Asimismo, se conoció que la víctima, según familiares, era consumidor de sustancias alucinógenas, y al momento de la inspección le fueron encontrados elementos asociados a este tipo de sustancias.

Agentes de la Policía Metropolitana de Barranquilla y peritos del CTI de la Fiscalía adelantaron diligencias judiciales, entre ellas entrevistas a testigos y familiares, así como labores de vecindario y revisión de cámaras de seguridad, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y dar con el responsable del crimen.