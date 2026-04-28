La seguridad en el departamento de Sucre se incrementa con la vinculación a las filas de la Policía Nacional de 61 auxiliares, hombres y mujeres.

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Los nuevos uniformados juraron bandera en una ceremonia que se efectuó en el Parque Santander de la ciudad de Sincelejo y que estuvo liderada por el comandante de la Policía en Sucre, coronel Aimer Fredy Alonso Triana.

Además estuvieron presentes la gobernadora de Sucre, Lucy García Montes y el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña Cardales.

Cortesía Policía de Sucre

El coronel Alonso sostuvo que “este nuevo componente humano —integrado por 12 mujeres y 49 hombres—representa un aumento significativo en la capacidad institucional, permitiendo ampliar la cobertura del servicio policial en zonas priorizadas, espacios públicos y entornos comunitarios donde se requiere mayor presencia preventiva”.

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Agregó que los auxiliares apoyarán acciones de acompañamiento comunitario, campañas de sensibilización, control en espacios públicos y actividades orientadas a la protección de la vida, la legalidad y la sana convivencia.

La incorporación de estos jóvenes a las filas de la Policía Nacional se enmarca en una estrategia orientada a fortalecer la prevención, la proximidad con la ciudadanía y la construcción de confianza, pilares fundamentales del servicio de policía.

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“Este grupo encarna la diversidad de nuestro país: contamos con jóvenes de comunidades indígenas y 13 afrodescendientes, lo que nos recuerda que la Policía Nacional es de todos y para todos. No solo llegan con juventud, llegan con preparación y talento: tres profesionales en atención infantil, ingeniería de sistemas y negocios internacionales; un tecnólogo en farmacia y 57 técnicos en distintas áreas del conocimiento que puestas al servicio de la comunidad serán claves para transformar el servicio de policía en nuestros territorios. Las calles de Sucre los esperan: los espera el niño que va a la escuela, el comerciante que abre su negocio, el adulto mayor que necesita apoyo… los espera toda una comunidad que confía en ustedes”, puntualizó el oficial.