El magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP), aseguró que los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos podrían declarar voluntariamente por los casos de falsos positivos durante sus administraciones, tal como lo hicieron en su momento ante la Comisión de la Verdad.

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Asimismo señaló que la JEP está evaluando citar a los exmandatarios para que rindan declaraciones por las más de 7.837 ejecuciones extrajudiciales, que aumentaron debido a que se amplió el periodo de análisis desde 1990 a 2016.

“Mire, más allá de que sean llamados podrían venir voluntariamente, igual como hicieron con la Comisión de la Verdad. Entonces, será una decisión de ellos, pero voluntariamente podrían venir”, enfatizó Ramelli.

Por su parte, el magistrado Óscar Parra explicó que ante la JEP han sido elevadas más de 300 solicitudes por parte de distintas organizaciones para practicar pruebas, entre ellas que se les llame a rendir testimonio a ambos expresidentes debido a los hechos de gravedad que se investigan.

“Hemos recibido más de 300 solicitudes de diferente índole, esas son parte de esas solicitudes, más otras solicitudes de alcance probatorio”, dijo el magistrado Parra.

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El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz indicó además que el incremento en el número de homicidios y desapariciones forzadas, clasificados como asesinatos Ilegítimamente Presentadas como Bajas en Combate y atribuibles a la Fuerza Pública, también se sustenta en que se filtró nueva información contenida en más de mil informes suministrados por las víctimas y la Procuraduría General.