La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la codena de más de 7 años contra el exdirector de la Policía, el general (r) Rodolfo Bautista Palomino López, quien deberá responde por el delito de tráfico de influencias, luego que concluyera que utilizó su cargo en la institución para interferir en la captura de un empresario.

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De esta manera, la alta corte confirma la sentencia en primera instancia – emitida en 2024 – contra el exdirector de la Policía de siete años de prisión, una inhabilidad de nueve años para ejercer funciones públicas y una multa de 175 salarios mínimos. Adicional, le fue negada la prisión domiciliaria.

La #SalaDeCasaciónPenal de la @CorteSupremaJ confirmó la condena contra el exdirector de la Policía general en retiro Rodolfo Palomino López por tráfico de influencias. La Sala cuestionó el uso indebido de su investidura y calificó su conducta como una “inaceptable desviación de… pic.twitter.com/0pJgQPvQcZ — Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) April 28, 2026

Palomino López fue capturado el pasado 27 de noviembre, pues según la justicia presuntamente intervino ante la entonces fiscal especializada Sonia Lucero Velásquez Patiño para solicitar la suspensión de la orden de captura que recaía sobre Luis Gonzalo Gallo Restrepo.

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Según la Corte Suprema, Palomino se reunió el 8 de febrero de 2014 en la residencia de la fiscal Sonia Lucero Velásquez Patiño, delegada ante los jueces Penales del Circuito Especializado, para hablar sobre un operativo contra 14 personas vinculadas al Fondo Ganadero de Córdoba.

Durante el encuentro, el general retirado planteó la posibilidad de aplazar la captura de un empresario señalado por lavado de activos, concierto para delinquir y desplazamiento forzado. Acorde con el expediente, destacó la influencia social del procesado y sugirió dejar la orden “pendiente”.

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En su momento, la Sala Especial de Primera Instancia concluyó que el exdirector de la Policía actuó por fuera de sus funciones y buscó beneficiar a un particular que enfrentaba delitos graves. Para el tribunal, esa intervención constituyó una vulneración directa al deber de respaldar las decisiones judiciales.