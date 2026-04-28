Falta poco para que el mundo presencie un eclipse solar único donde el día se convertirá en noche por un par de minutos y no volveremos a ver algo parecido hasta 137 años después, según las estimaciones de los expertos.

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La franja de visibilidad será muy angosta y serán pocos países que tendrán la fortuna de poder avistar este particular fenómeno natural que se repetirá en 2183. En Groenlandia, Islandia y la península ibérica se observará de forma completa.

Mientras dure el eclipse, el cielo podrá oscurecerse hasta tal punto que se podrán avistar estrellas e incluso algunos planetas y fenómenos como las Perlas de Baily que son los puntos brillantes de luz que aparecen alrededor de la Luna en los momentos anteriores y posteriores a un eclipse solar total.

Este eclipse es considerado como el más largo del siglo, pues se espera que dure aproximadamente 6 minutos y 23 segundos. Tiene como fecha el 2 de agosto de 2027 y también será visible en lugares del mundo como África, Medio Oriente y partes de Europa.

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¿Los días podrían llegar a tardar 25 horas?

Por décadas hemos dado por hecho que los días duran 24 horas, aunque esa afirmación no es del todo cierta pues la Luna lleva miles de años poniéndole freno a la rotación de la Tierra lo que hace que un día no dure exactamente esas horas sino un poco más.

Aunque en nuestro día a día eso milisegundos demás son casi que imperceptibles, los científicos con un instrumentos precisos sí lo pueden notar y a partir de esos análisis es que han podido determinar que nuestro planeta gira cada vez más lento.

Y es que en ciencia cuando se habla de fecha en realidad de habla de escalas geológicas. Para poner en contexto, los científicos estiman que el ritmo medio de alargamiento de la rotación es de alrededor de 1,7 a 1,8 milisegundos por siglo. Teniendo esas cifras en cuenta, la Comisión Europea precisa que al ritmo actual harían falta unos 2 millones de siglos para sumar una hora completa.

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Así las cosas, en unos 200 millones de años, a grosso modo, podríamos estar hablando de 25 horas al día. Eso si se mantiene el ritmo actual que podría variar por distintos factores (clima, geología, atmósfera), es decir, hablamos de estimación más no de una fecha exacta.