La forma en que gestionan el agua está cambiando de manera acelerada. Porque ahora enfrenta nuevos desafíos derivados del cambio climático, el crecimiento poblacional y la presión sobre las fuentes hídricas.

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Ahí entra la la inteligencia artificial que se perfila como una herramienta clave para mejorar la administración de este recurso esencial.

Aunque la IA no tiene la capacidad de generar agua, sí permite optimizar su uso a través del análisis de datos, la automatización de procesos y la anticipación de fallas. Su valor radica en mejorar la eficiencia en cada etapa del sistema, desde la captación hasta la distribución final.

Shutterstock/Shutterstock Otra de las innovaciones más relevantes es el uso de modelos digitales que simulan el comportamiento de redes y sistemas de abastecimiento.

Los expertos señalan que uno de los principales problemas en la gestión hídrica es la pérdida de grandes volúmenes de agua antes de que llegue a los usuarios. En muchas regiones, estas fugas pueden representar hasta la mitad del recurso tratado. Gracias a sensores y sistemas inteligentes, la IA permite detectar anomalías en tiempo real, lo que facilita intervenciones tempranas y evita desperdicios.

Otra de las innovaciones más relevantes es el uso de modelos digitales que simulan el comportamiento de redes y sistemas de abastecimiento. Estas herramientas permiten prever escenarios como fallas en infraestructura, lluvias intensas o aumentos en la demanda, ayudando a tomar decisiones basadas en datos y no solo en estimaciones.

La tecnología también contribuye a identificar irregularidades en el consumo, como conexiones ilegales o usos no registrados. Mediante el análisis de patrones, es posible detectar inconsistencias y focalizar acciones de control, lo que fortalece tanto la sostenibilidad del sistema como la salud pública.

Shutterstock/Shutterstock Otra de las innovaciones más relevantes es el uso de modelos digitales que simulan el comportamiento de redes y sistemas de abastecimiento

Además, existe una estrecha relación entre el agua y la energía. El tratamiento y transporte del recurso requieren altos niveles de consumo energético. En este sentido, la inteligencia artificial permite ajustar el funcionamiento de bombas y válvulas según la demanda y los costos energéticos, reduciendo gastos operativos y el impacto ambiental.

En cuanto a la calidad del agua, los sistemas inteligentes permiten monitorear variables en tiempo real y ajustar automáticamente los procesos de potabilización. Esto garantiza un suministro seguro y optimiza el uso de insumos químicos.

También la IA también se extiende al sector agrícola, donde el riego de precisión permite utilizar únicamente la cantidad de agua necesaria según las condiciones del suelo y el clima. A nivel doméstico, la integración con sistemas inteligentes abre la puerta a viviendas capaces de detectar fugas y controlar el consumo de manera automática.

Shutterstock/Shutterstock También es importante considerar que la propia tecnología tiene un impacto ambiental.

A pesar de estos avances, el factor humano sigue siendo fundamental. La tecnología puede identificar problemas, pero la ejecución de reparaciones y el mantenimiento de la infraestructura continúan dependiendo de profesionales especializados.

También es importante considerar que la propia tecnología tiene un impacto ambiental. Los centros de datos que soportan sistemas de inteligencia artificial requieren recursos, incluido el agua, por lo que su desarrollo debe hacerse bajo criterios sostenibles.