La candidata presidencial Paloma Valencia se pronunció este jueves 21 de mayo desde su sede de campaña en Bogotá, junto a su fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo, tras los hechos ocurridos recientemente en el lugar.

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Durante la tarde, encapuchados vandalizaron la sede de campaña de la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, ubicada sobre la carrera Séptima con calle 53, en Bogotá.

A través de un comunicado, el equipo de la candidata del Centro Democrático rechazó los hechos y aseguró que un grupo de personas ingresó al lugar para grafitear las instalaciones, hurtar elementos de la fachada y poner en riesgo a quienes se encontraban dentro de la sede política.

“Resulta inaceptable que un grupo de personas haya irrumpido en el lugar para grafitear las instalaciones, robar elementos de la fachada y poner en peligro la integridad de las personas que se encontraban dentro de la sede en ese momento”, señaló la campaña.

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El movimiento político relacionó este episodio con recientes hechos ocurridos en Antioquia, donde, según denunciaron, un grupo vinculado al Pacto Histórico habría intimidado a la esposa del expresidente Álvaro Uribe Vélez dentro de su residencia y realizado pintadas ofensivas en los alrededores de la vivienda.

“Estamos en nuestra sede de Bogotá y, en otro acto cultural de Cepeda, vinieron ahora a destruir nuestra sede, igual que hicieron con la casa del presidente Uribe, porque ese es el mensaje que les da Cepeda: que ataquen a la oposición, que destruyan a todo aquel que no piense como ellos, que la pelea es con odio, venganza, con destrucción. Nosotros estamos aquí y no nos vamos a correr. Mi condición de mujer y con mi vicepresidente le decimos: como saben que somos la campaña que puede derrotar a Cepeda, nos temen, nos quieren estigmatizar, pero no pasará, porque nosotros lo vamos a derrotar, le vamos a ganar y tenemos cómo defendernos”, expresó Paloma.

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Por otro lado, Oviedo añadió que “la democracia sí necesita contradicción, pero no podemos, en esa contradicción, justificar la incitación al odio y al hostigamiento de personas que estamos haciendo la tarea para que Colombia sea más grande. Así que vamos con toda por Paloma y Oviedo, y con toda por Colombia”.

Finalmente, Paloma concluyó que todos los colombianos deben pensar bien su voto: “¿quieren un gobierno que promueva esto contra los que piensan distinto o quieren un gobierno donde quepamos todos, donde todas las familias puedan vivir tranquilas?”.