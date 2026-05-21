Durante la tarde de este jueves, encapuchados vandalizaron la sede de campaña de la la senadora candidata presidencial Paloma Valencia, ubicada sobre la carrera Séptima con calle 53, en Bogotá.

Rechazo de manera categórica los ataques vandálicos contra la sede de campaña de @PalomaValenciaL en Bogotá, donde varios integrantes de campaña fueron intimidados por encapuchados que destruyeron publicidad, puertas y dejaron consignas alusivas a la campaña de Iván Cepeda.



La… pic.twitter.com/LhGXc3LxgO — Jose Jaime Uscátegui (@jjUscategui) May 21, 2026

A través de un comunicado, el equipo de la candidata del Centro Democrático rechazó los hechos y aseguró que un grupo de personas ingresó al lugar para grafitear las instalaciones, hurtar elementos de la fachada y poner en riesgo a quienes se encontraban dentro de la sede política.

“Resulta inaceptable que un grupo de personas haya irrumpido en el lugar para grafitear las instalaciones, robar elementos de la fachada y poner en peligro la integridad de las personas que se encontraban dentro de la sede en ese momento”, señaló la campaña.

El movimiento político relacionó este episodio con recientes hechos ocurridos en Antioquia, donde, según denunciaron, un grupo vinculado al Pacto Histórico habría intimidado a la esposa del expresidente Álvaro Uribe Vélez dentro de su residencia y realizado pintadas ofensivas en los alrededores de la vivienda.

Para la campaña de Valencia, estos hechos reflejan una creciente polarización política y una escalada de hostigamientos contra sectores de oposición en plena recta final de las elecciones presidenciales.

“Este tipo de conductas representan una peligrosa escalada de odio político que debe ser rechazada por todos los sectores democráticos del país”, indicaron.

Asimismo, advirtieron que, a pocos días de los comicios del próximo 31 de mayo, existe preocupación por las garantías de seguridad para quienes ejercen actividades políticas desde la oposición.