La FIFA mantiene estrecho contacto con la Federación de Fútbol de la RD del Congo (FECOFA), para garantizar que se informe a su selección sobre todas las orientaciones médicas y de seguridad ante el brote de ébola detectado en el país y su participación en el Mundial.

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La selección africana que dirige el técnico francés Sébastien Desabre afronta el final de su preparación, que pueden verse alterada por el brote de ébola declarado en el este de la República Democrática del Congo y que ha causado 139 muertos y 600 casos sospechosos en esta y en Uganda.

Además de monitorizar la situación ante el brote y los contactos con la Federación de Congo, la FIFA también trabaja con los gobiernos de los tres países anfitriones del Mundial -el Departamento de Estado y de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la Secretaría de Salud de México y la Agencia de Salud Pública de Canadá-, así como con la Organización Mundial de la Salud.

La FIFA insiste en su objetivo de “garantizar un torneo seguro y protegido, ya que la salud de todas las personas involucradas sigue siendo la prioridad” del organismo.

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La selección de Congo, que vuelve a un Mundial después de 52 años, tiene previsto disputar dos amistosos antes de debutar con Portugal el 17 de junio en Houston (USA), con Dinamarca, el 3 de junio en la ciudad belga de Lieja y con Chile, el 9 de junio en España, en la localidad gaditana de La Línea.

Sus otros compromisos mundialistas serán frente a Colombia el 23 de junio en Guadalajara (MEX) y frente a Uzbekistán cuatro días después en Atlanta (EE.UU.).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el último domingo una emergencia internacional ante este brote, aunque considera “bajo” el riesgo global de epidemia.

Diferentes países africanos han reforzado los controles sanitarios y Ruanda ha llegado incluso a cerrar sus fronteras.