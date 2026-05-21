Cuatro presuntos integrantes del Clan del Golfo capturados y la incautación de abundante material de guerra es el saldo que dejaron los enfrentamientos que se registraron entre la fuerza pública y miembros del grupo armado ilegal en zona rural del municipio de Canalete, en Córdoba.

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El contacto armado, que se registró durante la mañana del miércoles 20 de mayo en la vereda La Garrapata, se derivó tras la captura, mediante diligencia de allanamiento y registro, de alias ‘Ráider’.

Tras su detención, hubo un cruce de disparos con miembros de una subestructura del Clan del Golfo, y al final tres de estos también terminaron aprehendidos. Uno de ellos resultó herido y recibió atención médica.

Cortesía Ejército Nacional

En el desarrollo de esta operación las unidades del Gaula Militar Sinú y el Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N° 7 del Ejército Nacional, en articulación con el CTI de la Fiscalía y la Sijin de Córdoba, se incautaron de 4 fusiles, 3 pistolas, 1.154 cartuchos de distintos calibres, 20 proveedores, cuadernos y documentos de interés para la inteligencia militar, así como de radios de comunicaciones con sus respectivos cargadores, más de 2 millones de pesos en efectivo, 3 motocicletas y un computador.

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Además, los uniformados inutilizaron una camioneta blindada que no pudo ser extraída del lugar por una posible asonada.

Según la Décimo Primera Brigada del Ejército, “con este importante resultado la institución reitera su compromiso en la lucha contra los grupos armados que delinquen en la región cordobesa y perturban la tranquilidad de sus pobladores. Las tropas seguirán desplegando acciones ofensivas para neutralizar cualquier situación que represente una amenaza para las comunidades de esta zona del país y dar cumplimiento a la misión constitucional”.