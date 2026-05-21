La petrolera estadounidense ExxonMobil, la mayor de hidrocarburos de EE.UU. y una de las mayores energéticas del mundo, está en negociaciones para adquirir derechos de extracción de crudo en Venezuela, según adelantó este jueves el diario The New York Times.

Citando fuentes familiarizadas con la situación, el rotativo aseguró que el acuerdo puede ser anunciado a finales de este mes y permitiría a Exxon producir petróleo en seis yacimientos en Venezuela.

La petrolera con sede en Houston (Texas), salió de Venezuela en 2007, junto a otras compañías extranjeras, después de que el entonces presidente Hugo Chávez nacionalizara los últimos yacimientos operados por el sector privado.

El reporte de un posible acuerdo llega semanas después de que, en la conferencia de resultados del primer trimestre del año, el consejero delegado de la compañía, Darren Woods, se mostrara optimista sobre una posible inversión en Venezuela.

Woods se refirió al país como “un recurso inmenso que ahora se abre de forma más libre al mundo” y aseguró que su empresa está en una posición “única” para trabajar con el crudo pesado que se extrae de Venezuela, ya que la compañía ha estado desarrollando la tecnología para procesar este tipo de petróleo a un menor costo.

A principios de abril, Exxon envió a un equipo de ejecutivos a Caracas para evaluar la posibilidad de volver a hacer negocios en el país suramericano.

Tras el arresto del expresidente Nicolás Maduro en una intervención militar de EE.UU. en enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha estado instando a las compañías energéticas estadounidenses a invertir en Venezuela.

Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de crudo del mundo, unos 303.000 millones de barriles, equivalentes al 17 % del total global.