Venezuela informó este jueves que autorizó a Estados Unidos a realizar el próximo sábado “un simulacro de evacuación ante eventuales situaciones médicas o contingencias catastróficas” que incluirá el sobrevuelo de dos aeronaves en Caracas.

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En un comunicado oficial, el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que el simulacro solicitado por la embajada estadounidense en Caracas forma parte de “los protocolos regulares de seguridad y protección diplomática”.

El Ejecutivo chavista señaló que dos aeronaves realizarán sobrevuelos controlados en Caracas y operaciones de aterrizaje en las instalaciones de la embajada, ubicada en una zona montañosa de la capital venezolana.

Según el comunicado, la actividad se desarrollará en coordinación con las autoridades aeronáuticas venezolanas, responsables de “autorizar y supervisar los sobrevuelos requeridos para dicho ejercicio, así como con otros órganos e instituciones nacionales involucradas en los protocolos de atención y seguridad”.

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Además, se contará “con la coordinación y participación de la Cruz Roja Venezolana en los componentes asociados al ejercicio de evacuación y atención de emergencias”.

“La presente información se ofrece oportunamente a la población venezolana a los efectos de su debido conocimiento. Todas las coordinaciones correspondientes a esta actividad han sido canalizadas a través de la Dirección de Protocolo, Inmunidades y Privilegios del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores”, agregó.

Ambos países restablecieron relaciones diplomáticas y consulares el pasado marzo, dos meses después de la captura de Nicolás Maduro en Caracas por parte de fuerzas estadounidenses y tras siete años de ruptura.

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Actualmente el equipo diplomático estadounidense lo encabeza el encargado de negocios en Caracas, John Barrett, quien sustituyó el pasado mes a Laura Dogu.