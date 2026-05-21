Las autoridades venezolanas informaron este martes 19 de mayo la captura de tres personas involucradas con la muerte de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años cuyo cuerpo fue sacado de un supuesto centro estético en el sur de Bogotá y luego abandonado en Apulo, Cundinamarca.

Leer también: ¿Quiénes son los tres capturados por la muerte de Yulixa Toloza tras procedimiento estético en Bogotá?

Importante: Medicina Legal confirma plenamente que el cuerpo hallado en Apulo, Cundinamarca, es el de Yulixa Toloza

Se trata de Edison José Torres, Eduardo David Ramos y María Fernanda Delgado Hernández, esta última la que aparece como represente legal del establecimiento Beauty Láser M. L, ubicado en el barrio Venecia de la capital de la República.

Ahora, la espera es para saber si será posible o no la extradición de estas tres personas a Colombia, pues hay que recordar que, en Venezuela, según el artículo 69 de la Constitución Política. se prohíbe la extradición de ciudadanos nacionales y si cometen delitos en otra nación y escapan a su nación, la justicia local los judicializará.

Es por eso que la Fiscalía General de la Nación de Colombia intentará realizar las gestiones necesarias para procurar que estas personas sean procesadas en Colombia por cuatro delitos: desaparición forzada, secuestro simple, omisión de socorro y encubrimiento de pruebas.

El detalle en este tema es que dos de los cuatro delitos, desaparición forzada y omisión de socorro, no están tipificados en la legislación venezolana. Otro obstáculo en el caso es que en Venezuela sí es un delito la desaparición forzada, pero para hechos cometidos dentro del territorio nacional.

Ante eso, para que se pueda completar una posible extradición, se tiene que completar una solicitud que pasaría a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia.

Este proceso incluye otra traba para las autoridades colombianas: los recaudos que exige el Tribunal Supremo de Justicia para poder admitir esta solicitud deben ser consignados en un plazo no mayor a 60 días. En caso contrario, los capturados podrían quedar en libertad.

De acuerdo con Noticias Caracol, la Fiscalía tomó como prioridad el caso de Yulixa Toloza y por eso ya tiene adelantados los trámites para llevar a cabo la solicitud formal de extradición de los tres venezolanos.

Hay que recordar que, en territorio colombiano, por este caso, fueron capturados los ciudadanos Jesús Hernández Morales y Kelvi Sequera Delgado, quienes habrían confesado a los investigadores en dónde estaba el cuerpo de la víctima, cuando fueron interrogados por las autoridades.

Estos dos hombres fueron detenidos en Cúcuta, Norte de Santander, luego de que fueran a reclamar el carro en el que Yulixa fue trasladada desde el centro estético hasta donde fue encontrada.

Medicina Legal confirmó identidad del cuerpo de Yulixa Toloza

Los resultados de los exámenes especializados que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses practicó a los restos hallados el martes en Apulo, Cundinamarca, arrojaron este miércoles que, en efecto, corresponden a Yulixa Toloza.

La necropsia médico-legal fue realizada este mismo miércoles en Apulo, según se lee en un informe de Medicina Legal revelado por ‘El Tiempo’. Sin embargo, falta establecer información clave como la hora y la causa exactas de la muerte.

El hallazgo del cadáver se produjo en la tarde del 19 de mayo, en una zona boscosa de la vía que comunica a los municipios de Apulo y Anapoima, en Cundinamarca.

En el reporte de los organismos de socorro de la región se detalló que el hallazgo tuvo lugar puntualmente en la vereda El Copial, cerca del kilómetro 45 de dicho corredor vial, donde personal de criminalística trabajó en la escena durante aproximadamente hora y media a partir de la una de la tarde de este martes.