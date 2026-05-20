Un nuevo video de supervivencia de uno de los dos funcionarios del CTI de la Fiscalía fue difundido recientemente por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla que lo mantiene secuestrado y que hace poco días lo sometió al llamado “juicio revolucionario” cuestionado por distintos estamentos del Estado colombiano.

“He dedicado gran parte de mi vida al Estado colombiano como funcionario del Estado. Quiero darle un agradecimiento a toda mi familia. Gracias a Dios he visto sus videos, he visto los videos de mi hijo, de la familia de mi hijo”, comenzó diciendo Rodrigo Antonio López Estrada quien cumple poco más de un año en cautiverio.

El servidor público mandó un mensaje al presidente Gustavo Petro, a la fiscal general, Luz Adriana Camargo; y al alto comisionado para la paz, Otty Patiño.

“Mi hijo ha sido reconocido varias veces en el colegio por ser uno de los mejores estudiantes. Y la tristeza que me da, señor presidente, no tuve la oportunidad de verlo graduarse. Yo como padre, como todo padre, quiero ver a su hijo graduado”, aseguró en el video grabado el pasado 18 de mayo.

A Camargo le pidió que impulse un acuerdo humanitario que permita su liberación pero principalmente de su compañero Jesús Antonio Pacheco quien “tiene una cirugía pendiente de su apéndice. Aquí le ha dado crisis, que el ELN le ha brindado algunos medicamentos, pero son medicamentos como para calmar”.

A inicios de mayo, el ELN había anunciado la imposición de “condenas” de hasta cinco años de “prisión revolucionaria” a los dos funcionarios del CTI y de tres años a dos miembros de la Policía a los que tiene secuestrados desde el año pasado.

Según un comunicado leído por un integrante del Frente de Guerra Oriental del ELN en un video, los secuestrados deberán permanecer en poder de esa guerrilla 60 meses (Jesús Pacheco) y 55 meses (Rodrigo López) por “pertenecer a un organismo del Estado” al que acusa de cometer “crímenes de lesa humanidad”.

De igual forma, los policías de la dirección de investigación criminal (Dijin) Franki Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, secuestrados también en Arauca en julio pasado, fueron “condenados” respectivamente a 36 y 32 meses de lo que el ELN llama “prisión revolucionaria”, por “los delitos de espionaje y perfidia”.