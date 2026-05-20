Las autoridades migratorias colombianas interceptaron en el aeropuerto internacional José María Córdova, en Rionegro, a una ciudadana estadounidense que era buscada mediante una notificación roja de Interpol por el delito de extorsión agravada.

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La mujer arribó al país en un vuelo procedente de Punta Cana, República Dominicana. Durante los controles de ingreso realizados por oficiales de Migración Colombia, se activó una alerta internacional que permitió confirmar que la extranjera era requerida por las autoridades de México.

Tras verificar la información judicial, la mujer fue dejada a disposición de la Dijín de la Policía Nacional para avanzar con el proceso correspondiente.

Migración Colombia Estadounidense fue detenida por Migración Colombia

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, destacó el trabajo realizado por los oficiales de la Regional Antioquia-Chocó y aseguró que estos operativos hacen parte del fortalecimiento de los controles migratorios en el departamento.

Según indicó la funcionaria, las acciones adelantadas no solo buscan prevenir delitos relacionados con explotación sexual y redes transnacionales, sino también detectar personas con antecedentes judiciales o requerimientos internacionales vigentes.

🔴 #Noticia | @MigracionCol entregó a las autoridades a una estadounidense con circular roja por extorsión agravada. La extranjera fue detectada en el @AeropuertoMDE durante el proceso de ingreso al país.



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Migración Colombia informó que desde el año 2022 hasta la fecha han sido identificadas 223 personas, entre colombianos y extranjeros, que presentaban órdenes judiciales o circulares de Interpol en los puestos de control de Antioquia y Chocó.

Las autoridades también revelaron otros procedimientos recientes realizados en el aeropuerto José María Córdova. Uno de ellos involucró a un ciudadano mexicano que fue inadmitido luego de que se detectara un reporte asociado a delitos sexuales contra menores de edad. El hombre fue retornado en un vuelo hacia Guadalajara.

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En otro caso, un ciudadano guatemalteco que llegó en un vuelo procedente de Ciudad de Guatemala fue rechazado por las autoridades migratorias tras evidenciarse una alerta internacional relacionada con antecedentes delictivos. El extranjero fue enviado de regreso a su país.

En lo corrido de este año, más de 60 extranjeros han sido inadmitidos en Antioquia por situaciones relacionadas con turismo sexual.