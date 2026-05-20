La famosa banda estadounidense de indie rock The Strokes anunció un concierto en Colombia para este 2026, como parte de su gira Reality Awaits Tour.

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The Strokes, conformado por Julian Casablancas (voz), Albert Hammond Jr. (guitarra), Nikolai Fraiture (bajo) y Fabrizio Moretti (batería), es un grupo neoyorquino que se volvió muy popular en Estados Unidos y a nivel internacional desde principios de los 2000.

Este año llegará por primera vez a Colombia con un show en solitario, anuncio que emociona a los miles de fanáticos que tiene la banda en el país.

Antes de aterrizar en Colombia, The Strokes ofrecerá su show en Perú, el 20 de noviembre; México, el 22 de noviembre; Chile, el 27 de noviembre; y Argentina, el 29 de noviembre.

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Reality Awaits Tour es el séptimo álbum de estudio de la banda. Antes de este había lanzado en 2020 el disco ‘The New Abnormal’.

Fecha del show de The Strokes en Colombia

The Strokes se presentará en Bogotá el próximo 2 de diciembre, en el Coliseo MedPlus, que tiene capacidad para albergar hasta 24.000 espectadores en conciertos.

Se espera que interpreten tanto clásicos como Reptilia, Last Nite y Hard To Explain como los temas del nuevo álbum, entre los que figuran Psycho Shit, Dine N’Dash, Lonely in the Future, Falling out of Love y Going to Babble On, entre otros.

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“El 2 de diciembre, el Coliseo MedPlus recibirá los riffs icónicos, las guitarras afiladas y la voz inconfundible de Julian Casablancas en uno de los conciertos más esperados de las últimas décadas en el país”, destaca la banda en su sitio web.

Boletería para concierto de The Strokes en Colombia

La preventa para el concierto en la capital del país arrancó este miércoles 20 de mayo, a las 10:00 de la mañana, disponible para los usuarios del Grupo Aval.

Mientras que la venta al público general se abre el próximo viernes 22 de mayo, también a las 10:00 a. m.

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Los precios de las boletas oscilan entre los 245 mil pesos y los 665 mil pesos, según dio a conocer la banda.