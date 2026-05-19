Jung Kook sorprendió nuevamente a sus seguidores tras anunciar una colaboración con Calvin Klein.

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Luego de convertirse en una de las imágenes más exitosas de la firma, el artista ahora participó directamente en el diseño de una nueva colección cápsula que promete convertirse en tendencia mundial.

La línea incluye 20 prendas entre conjuntos denim, ropa urbana y básicos modernos que reflejan la esencia y el estilo personal del cantante surcoreano. Además, todas las piezas cuentan con un nuevo logotipo exclusivo: “CKJK EST. 2026”, creado especialmente para esta colaboración.

La campaña promocional también marca una nueva etapa creativa para Jung Kook, quien aparece como protagonista de las imágenes oficiales de lanzamiento. Según la marca, el integrante de BTS estuvo involucrado en todo el proceso creativo para garantizar que cada diseño representara su identidad artística.

Debido al enorme impacto global del fandom ARMY, la compañía anunció una preventa exclusiva para miembros registrados de “My Calvins” a través de la tienda oficial de la marca, programada para el 20 de mayo.

La expectativa por esta colección ya genera furor en redes sociales, donde miles de fanáticos les encantó el debut del artista como diseñador dentro de una de las firmas de moda más reconocidas del mundo.