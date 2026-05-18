Las arepas siguen siendo uno de los alimentos más consumidos en muchos hogares en Colombia, pero cada vez aparecen nuevas versiones preparadas con ingredientes alternativos más sanos.

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Una de las opciones que gana popularidad son las arepas de yuca, ideales para quienes buscan una preparación diferente, suave por dentro y crocante por fuera.

La yuca aporta carbohidratos, fibra y energía, además de ser un ingrediente versátil que puede combinarse con queso, pollo, aguacate o vegetales. ¡Manos a la cocina!

Meta AI Arepa de yuca

Ingredientes:

2 tazas de yuca cocida

1 huevo

½ taza de queso rallado bajo en grasa

Sal al gusto

2 cucharadas de avena o harina de avena

Un chorrito de aceite de oliva

Preparación:

Cocine la yuca hasta que esté completamente blanda. Retire las fibras centrales y triture hasta formar un puré.

Luego, agregue el huevo, el queso, la avena y la sal. Mezcle bien hasta obtener una masa uniforme.

Forme pequeñas arepas con las manos. Cocínelas en una sartén caliente con unas gotas de aceite de oliva. Déjelas dorar por ambos lados hasta que queden crocantes. ¡Buen provecho!