El clásico arroz con leche tiene una versión más nutritiva que conserva su textura cremosa y su sabor tradicional.

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Se trata del arroz con leche con semillas de chía, una preparación que mezcla ingredientes tradicionales con un aporte extra de fibra, omega 3 y proteínas.

Este postre puede disfrutarse frío o a temperatura ambiente, por lo que también funciona como desayuno, merienda o una opción ligera para días calurosos. Además, puede prepararse con leche vegetal para quienes prefieren una alternativa vegana. ¡Manos a la cocina!

Freepik Se trata del arroz con leche con semillas de chía, una preparación que mezcla ingredientes tradicionales con un aporte extra de fibra, omega 3 y proteínas.

Ingredientes:

1 taza de arroz blanco

4 tazas de leche o bebida vegetal

2 cucharadas de semillas de chía

Azúcar o miel al gusto

1 rama de canela

Esencia de vainilla

Cáscara de limón (opcional)

Canela en polvo para decorar

Preparación:

El primer paso es lavar el arroz con agua fría hasta que el agua salga transparente. Luego, en una olla, se debe calentar la leche junto con la rama de canela y la piel de limón a fuego bajo.

Cuando la mezcla esté caliente, se agrega el arroz y se cocina lentamente durante unos 35 o 40 minutos, revolviendo ocasionalmente para evitar que se pegue y lograr una textura cremosa.

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Una vez el arroz esté tierno, se retiran la canela y la cáscara de limón. Después se incorpora el azúcar o la miel junto con unas gotas de vainilla.

Finalmente, se añaden las semillas de chía y se deja reposar la preparación durante unos minutos para que espese naturalmente.

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El arroz con leche puede servirse en recipientes individuales y decorarse con canela en polvo antes de llevarlo al refrigerador o consumirlo de inmediato. ¡Buen provecho!