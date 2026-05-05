La leche dorada, conocida también como golden milk o haldi doodh, se ha convertido en una de las bebidas saludables más populares en cafeterías y redes sociales.

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Su origen es de la medicina tradicional india, donde durante siglos se ha utilizado como una preparación reconfortante con potenciales beneficios para la salud.

Su característico color dorado proviene de la cúrcuma, el ingrediente principal de esta mezcla, que además suele incluir canela, jengibre, pimienta negra y algún tipo de leche, ya sea de origen animal o vegetal. Esta combinación no solo aporta un sabor cálido y especiado, sino también compuestos bioactivos que han despertado el interés científico.

Pexels Cúrcuma.

Uno de los componentes más estudiados es la curcumina, presente en la cúrcuma, reconocida por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Según información de la organización WebMD, esta bebida puede contribuir al bienestar general, apoyar la digestión y favorecer el metabolismo cuando se consume como parte de una dieta equilibrada.

Además, investigaciones citadas por la American Chemical Society sugieren que la curcumina podría tener efectos positivos sobre la función cerebral y ayudar a proteger frente al deterioro cognitivo, aunque los especialistas advierten que aún se necesitan más estudios clínicos para confirmar estos beneficios.

¿Sabías de esta bebida antiinflamatoria? 🫖



Hoy te enseño a preparar esta increíble pasta dorada ideal para añadirla a tus pastas, guisos y sopas o para hacer una leche dorada para comenzar tus mañanas, tardes o a la hora de dormir ✨



Pasta Dorada - ... pic.twitter.com/utGPJkby82 — 𝑰𝒓𝒆𝒍𝒊𝒔 𝑷é𝒓𝒆𝒛 (@cocinaconirel) May 4, 2026

La combinación de ingredientes también cumple funciones específicas pues la canela puede ayudar a regular los niveles de azúcar en sangre, el jengibre favorece la digestión y la pimienta negra mejora la absorción de la curcumina en el organismo. Por ello, la mezcla se considera más efectiva cuando se consumen todos sus componentes en conjunto.

Así puede preparar su taza de leche dorada

En cuanto a su preparación, hacer leche dorada en casa es sencillo y permite adaptar la receta a las necesidades individuales.

Se recomienda calentar una taza de leche que puede ser de almendra, avena, coco o tradicional. Después añada una cucharadita de cúrcuma, media cucharadita de jengibre y canela, una pizca de pimienta negra y, de forma opcional, un poco de aceite vegetal para mejorar la absorción de nutrientes. Puede endulzarse con miel, sirope o dátiles.

Pexels Leche dorada

Especialistas como la nutricionista Ariadna Jorda sugieren optar por preparaciones caseras para controlar la calidad de los ingredientes y evitar posibles alérgenos presentes en versiones industriales.

Aunque muchas personas la incorporan en la noche por su efecto reconfortante, también puede consumirse en la mañana. De acuerdo con la American Chemical Society, tomarla en ayunas podría favorecer la absorción de la curcumina y contribuir al bienestar digestivo desde el inicio del día. No obstante, no existen pruebas concluyentes que indiquen que esta bebida mejore directamente el sueño.

2. Cúrcuma



La cúrcuma reduce la inflamación del hígado y estimula la producción de bilis.



La curcumina, el ingrediente activo de la cúrcuma, es un potente antioxidante que mejora la salud del hígado.



• Mézclala en té

• Añádela al curry

• Prepara leche dorada.



Una pizca… pic.twitter.com/Q8L7yZ4Hzu — Jesus Osorio (@jesus_osorior) July 14, 2025

Es importante tener en cuenta algunas precauciones. El consumo excesivo de cúrcuma concentrada puede causar molestias digestivas, y personas con problemas biliares, mujeres embarazadas o quienes toman anticoagulantes deberían consultar con un profesional de salud antes de incluirla regularmente en su dieta.

En definitiva, la leche dorada si la quiere tomar debe primero preguntarle a su médico y así tener la plena seguridad de su beneficio.