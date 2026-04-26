Hacer pollo frito en casa no tiene por qué ser complicado. Con algunos trucos puede lograr ese acabado dorado y crujiente por fuera, mientras se mantiene jugoso por dentro, como el de restaurante.

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La freidora de aire se ha convertido en la mejor aliada para preparar comidas más saludables sin perder sabor. Con esta técnica, puede lograr un pollo dorado sin necesidad de freírlo en aceite. ¡Manos a la cocina!

Ingredientes:

Presas de pollo (muslos, piernas o pechuga)

Sal y pimienta

Ajo en polvo

Paprika o pimentón

Harina o pan rallado

1 huevo

Un chorrito de aceite opcional

Preparación:

Antes de cocinar, deje el pollo reposar en leche con sal y especias durante al menos 30 minutos. Esto ayuda a que no se reseque en la freidora de aire.

Seque bien el pollo y agréguele sal, pimienta, ajo y paprika. Pase el pollo por harina, huevo, harina o pan rallado. Para más crocancia, mezcla harina con un poco de maicena.

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Precaliente la freidora de aire a 180°C por 3 a 5 minutos. Coloque las piezas sin amontonarlas y cocine a 180°C por 20-25 minutos. Voltee a la mitad del tiempo. No sobrecargue la canasta

Aplicar un toque de aceite en spray y voltear el pollo a mitad de cocción. El pollo debe estar dorado por fuera y bien cocido por dentro. Si tiene termómetro, debe alcanzar 75°C internos. Ahí ya estará listo. ¡Buen provecho!