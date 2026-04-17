La presencia de flema en la garganta o en las vías respiratorias es una molestia frecuente tras resfriados, gripe o episodios alérgicos.

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La flema cumple una función defensiva en el organismo, pero su acumulación excesiva puede dificultar la respiración, provocar tos persistente y alterar la calidad del sueño.

Especialistas en medicina interna y enfermedades respiratorias coinciden en que existen diversas estrategias tanto caseras como farmacológicas que ayudan a reducir la mucosidad y mejorar el bienestar general.

Pexels La acumulación de flema en la garganta y vías respiratorias suele presentarse tras resfríos, gripe o episodios de alergia.

La elección del tratamiento adecuado dependerá de la causa y de las condiciones particulares de cada persona y el médico lo decidirá.

¿Por qué se produce la flema?

La flema es una mucosidad espesa que el cuerpo genera como mecanismo de defensa frente a infecciones, alergias o exposición a agentes irritantes. Su función principal es atrapar partículas dañinas, bacterias y células muertas para facilitar su eliminación.

Sin embargo, cuando se produce en exceso, puede generar congestión, goteo posnasal y sensación de obstrucción en las vías respiratorias.

7 formas efectivas de eliminar la flema

1. Mantener una buena hidratación

Beber suficiente agua es una de las recomendaciones más importantes. Los líquidos ayudan a diluir la mucosidad, facilitando su expulsión. Tome agua, infusiones calientes y caldos ligeros. Evite bebidas azucaradas, que pueden aumentar la producción de moco.

Beber suficiente agua es una de las recomendaciones más importantes.

2. Utilice vapor o humidificadores

El aire seco puede empeorar la irritación de las vías respiratorias. Por eso, el uso de humidificadores o la inhalación de vapor como el de una ducha caliente ayuda a aflojar la flema y aliviar la congestión.

3. Realizar lavados nasales con solución salina

Los aerosoles o irrigaciones nasales con solución salina permiten limpiar las fosas nasales, reducir la inflamación y mantener hidratada la mucosa. Son especialmente útiles en casos de sinusitis o alergias.

4. Hacer gárgaras con agua tibia y sal

Este remedio casero ayuda a calmar la irritación de la garganta y a movilizar la flema acumulada. Es una opción sencilla, económica y efectiva.

5. Usar expectorantes cuando sea necesario

Cuando los métodos naturales no son suficientes, los expectorantes de venta libre pueden ayudar a fluidificar la mucosidad y facilitar su expulsión.

6. Dormir con la cabeza elevada

Elevar la cabeza con almohadas adicionales ayuda a evitar que la flema se acumule en la garganta durante la noche, mejorando la respiración y el descanso.

7. Evitar irritantes ambientales

Reducir la exposición a factores como polvo, humo, polen o productos químicos es clave para prevenir el exceso de mucosidad.

Si no ve mejoría y presenta fiebre persistente, dificultad para respirar, flema con sangre o de color oscuro (verde o marrón) y síntomas que duran más de dos semanas, es importante buscar atención médica.

Un profesional de la salud podrá identificar la causa y recomendar el tratamiento más adecuado.