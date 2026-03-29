Barranquilla continúa avanzando en la consolidación de un modelo de atención integral en salud materno-perinatal, esta vez con la incorporación de la telemedicina en emergencias obstétricas, una herramienta que permitirá brindar atención oportuna a gestantes con alto riesgo y a sus recién nacidos.

La estrategia, implementada a través de la IPS MiRed, hace parte de las acciones impulsadas por la Administración distrital para mejorar la calidad y oportunidad en la atención en salud. Según la secretaria distrital de Salud, Stephanie Araujo Blanco, este avance se sustenta en los resultados obtenidos con el Plan de Aceleración para la Reducción de la Mortalidad Materna (PARE), del cual Barranquilla ha sido pionera.

En ese proceso, la ciudad ha fortalecido su red de atención obstétrica mediante el modelo de “hospital padrino”, liderado por el CAMINO Adelita de Char, y complementado por los CAMINO Simón Bolívar y Bosque de María, enfocados en la atención materna.

La iniciativa también cuenta con el respaldo del Ministerio de Salud y Protección Social, la cooperación internacional de AECID a través del proyecto PAISS, y la Universidad El Bosque, entidad encargada de la coordinación de la ejecución. En Barranquilla, la implementación operativa estará a cargo de MiRed IPS en articulación con la Secretaría Distrital de Salud.

Como parte del proceso, delegados de estas entidades realizaron una visita técnica de tres días en la ciudad, durante la cual se definieron lineamientos y una ruta de trabajo para la puesta en marcha del modelo, orientado a brindar acompañamiento especializado en casos críticos durante el embarazo.

Ximena Romero, ginecobstetra y representante de la Universidad El Bosque, destacó el avance del Distrito en la atención de pacientes gestantes con complicaciones. “Estamos haciendo un diagnóstico para identificar necesidades y apoyar la implementación con equipos de alta tecnología. La telemedicina sincrónica permitirá resolver casos en zonas lejanas y vulnerables, evitando traslados, costos y riesgos, con beneficios para la madre y el recién nacido”, explicó.

Por su parte, Hernán Valle, coordinador de ginecología y obstetricia de MiRed IPS, señaló que la red cuenta con 40 sedes entre PASO y CAMINO con servicios de urgencias, además de infraestructura distribuida en toda la ciudad. “Las pacientes acceden a controles prenatales y atención de eventos obstétricos en tres sedes principales: los CAMINO Simón Bolívar y Bosque de María, de mediana complejidad, y el CAMINO Adelita de Char, de alta complejidad, que funciona como hospital padrino”, indicó.

Con esta apuesta, el Distrito busca posicionarse como referente nacional en la atención de emergencias obstétricas, con un modelo que pueda ser replicado en otras ciudades del país para mejorar los indicadores de salud materna.