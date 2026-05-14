De acuerdo con el reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Córdoba está entre los departamentos con alerta roja por sensación térmica, debido a las altas temperaturas y elevados niveles de humedad que continúan en la región.

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Estas condiciones aumentan la probabilidad de afectaciones en la salud asociadas a la exposición prolongada al calor, entre ellas agotamiento, deshidratación y golpes de calor.

La gobernación de Córdoba informó recientemente que el departamento enfrenta condiciones climáticas mixtas, asociadas a la temporada regular de lluvias, con presencia de nubosidad y precipitaciones en algunos sectores, mientras persisten altas temperaturas y una fuerte sensación térmica en gran parte del territorio.

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Frente a este panorama, el gobierno departamental reitera una serie de recomendaciones para reducir los riesgos asociados a estas condiciones climáticas: mantenerse hidratado constantemente durante el día; evitar exposiciones prolongadas al calor y al sol; utilizar ropa fresca, protector solar y elementos de protección como gorras o sombreros; permanecer en espacios ventilados; reducir actividades físicas intensas durante las horas de mayor temperatura; prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, y acudir al centro médico más cercano en caso de presentar síntomas como mareo, agotamiento, dolor de cabeza o deshidratación.

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