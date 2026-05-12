Ante la llegada del fenómeno de El Niño 2026-2027, el Gobierno nacional elaboró una hoja de ruta con 50 acciones estratégicas para garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico y de gas y prevenir posibles impactos climáticos durante el último trimestre de este año.

Durante una sesión de la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento de la Situación Energética, liderada por el Minminas, se expuso las medidas de preparación, coordinación y seguimiento permanente a la situación.

De esta manera, se advirtió que, de acuerdo con los análisis técnicos expuestos, el fenómeno podría ubicarse por encima de intensidad moderada. Sin embargo, el IDEAM aclaró que aún no es posible afirmar que tendrá una gravedad superior a la del último evento registrado en el país.

“Estamos actuando desde ahora. El país no puede esperar a que llegue la emergencia para tomar decisiones. Hemos construido una hoja de ruta con 50 acciones concretas que involucran a todas las entidades del sector energético y del Gobierno, que buscan garantizar confiabilidad, prevención y capacidad de respuesta”, señaló el ministro Edwin Palma.

Entre algunas de las estrategias priorizadas se encuentran:

Seguimiento permanente a escenarios de demanda eléctrica y abastecimiento de gas.

Revisión de esquemas regulatorios y medidas de confiabilidad del sistema.

Monitoreo a plantas de generación y proyectos estratégicos.

Coordinación técnica semanal entre entidades del sector.

Implementación de un tablero de control administrado por la UPME para seguimiento en tiempo real.

Estrategias de divulgación y comunicación para enfrentar el fenómeno climático.

Evaluación de medidas estructurales para garantizar sostenibilidad financiera y operativa del sistema energético.

De igual manera, el Gobierno nacional también reiteró la necesidad de avanzar en soluciones de fondo frente a las deudas acumuladas de la compañía Air-e, al considerar que la estabilidad financiera de las empresas comercializadoras es un elemento clave para garantizar la prestación del servicio en la región Caribe y la seguridad energética nacional.

“La seguridad energética de Colombia requiere continuidad institucional, planeación y decisiones estructurales. La política energética debe trascender los gobiernos y convertirse en una política de Estado que garantice confiabilidad para los usuarios y el desarrollo del país con responsabilidad y sin perjuicio de la coyuntura electoral”, explicó Palma.

El jefe de la cartera insistió en que la política energética debe consolidarse como una política de Estado de largo plazo y no depender únicamente de los ciclos de gobierno.

Cabe resaltar que la hoja de ruta contempla acciones lideradas por entidades como la UPME, CREG, XM, CNO Eléctrico, CNO Gas, Ecopetrol, ANH, IDEAM, Superintendencia de Servicios Públicos y gremios del sector, bajo la coordinación del Ministerio de Minas y Energía y la secretaría técnica de la Unidad de Planeación Minero - Energética (UPME).