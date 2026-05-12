La Fiscalía informó este martes en un comunicado que presentó ante un juez penal de control de garantías a una pareja señalada de abusar sexualmente y someter a tratos crueles e inhumanos a una menor de edad en un inmueble de Ibagué.

Lea también: En medio de la ola de calor, Petro critica a Barranquilla por sembrar palmeras “para parecerse a Miami”; le recuerdan que fue obra de sus “amigos”

“Los hechos investigados comenzaron en 2016, cuando la víctima tenía ocho años, y se prolongaron hasta 2025. Durante este tiempo la mujer habría permitido que su compañero sentimental ejerciera un ciclo de violencia sistemática y prolongada contra su hija, afectando su integridad, libertad y formación sexual”, se lee.

Agregó el ente de investigación penal que el hombre, al parecer, agredía sexualmente a la niña y grababa en video los vejámenes a los que la sometía para generarle vergüenza y chantajearla. Adicionalmente, hay evidencias de que presuntamente la encerraba y encadenaba en la vivienda cada vez que se enteraba que tenía amigos.

Fiscalía General de la Nación

Lea también: “La victoria de Abelardo de la Espriella no es improbable”: Sergio Fajardo

“Producto del recurrente abuso sexual la menor de edad quedó embarazada y fue obligada a abortar en dos oportunidades sin recibir asistencia médica, situación que puso en grave riesgo su vida y salud emocional”, advirtió el organismo acusador.

Por lo anterior, la pareja fue capturada en una diligencia de registro y allanamiento realizada de manera articulada con la Policía Nacional en el sector Praderas de Santa Rita, en Ibagué. En el procedimiento fueron incautados dos celulares.

Lea también: Fiscalía acusa a magistrada del Tribunal de Cartagena por millonario pago irregular a pensionado

Y una fiscal de la Unidad de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (Uenna) le imputó al hombre y a la mujer los delitos de acceso carnal violento agravado, actos sexuales con menor de 14 años, pornografía con personas menores de 18 años, tortura agravada, violencia intrafamiliar agravada, aborto sin consentimiento e inducción al suicidio.

La Fiscalía concluyó reportando que los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.