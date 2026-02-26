Un juez de control de garantías de Cartagena envió a la cárcel de manera preventiva a un hombre de 35 años señalado de haber abusado sexualmente de una menor de edad durante varios años.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el acusado habría sometido a su hijastra entre septiembre de 2021 y marzo de 2024, en uno de los barrios populares de la ciudad de Cartagena.

La víctima tenía 8 años de edad cuando comenzaron los abusos en su contra por parte de su padrastro, según detalló en audiencia una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Bolívar.

El material probatorio recopilado por el ente investigador da cuenta de que el hombre, de 35 años, al parecer aprovechaba los momentos a solas con su hijastra para someterla a tocamientos de índole sexual.

El caso fue denunciado por un familiar de la menor de edad, y en cumplimiento de una orden judicial, la Policía Nacional capturó en Cartagena al hombre el pasado 11 de febrero.

En el desarrollo de las audiencias preliminares el ente acusador imputó al procesado el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado, el cual no fue aceptado.

Mientras avanza el proceso y se determina la responsabilidad del hombre en el delito del que es acusado, el juez le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.